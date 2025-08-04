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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم | رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية وحرارة شديدة على جنوب البلاد

الطقس
الطقس
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، بأن البلاد ستشهد شبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
 

طقس اليوم 

أشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة؛ يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الحرارة المُسجلة في الظل. 

كما حذّرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس.


درجات الحرارة 


المدينة / العظمى / الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 25
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 24
دمياط 31 26
بورسعيد 31 26
الإسماعيلية 36 25
السويس 35 25
العريش 32 24
رفح 31 23
رأس سدر 38 26
نخل 35 20
كاترين 31 18
الطور 36 28
طابا 35 22
شرم الشيخ 37 29
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 36 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 38 29
حلايب 35 30
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 30
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 39 26
قنا 41 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 40 26
أبو سمبل 41 27

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