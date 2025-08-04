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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار تذبذبًا خلال التعاملات المسائية أمس الأحد 3 أغسطس 2025، إذ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي في بداية التعاملات الختامية نحو 48.58 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع، لكنه سجل في نهاية التعاملات نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول فبلغ نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.58 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.67 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

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