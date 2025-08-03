الذهب يستعيد توازنه .. اعرف سعر الأعيرة المختلفة والدولار اليوم

سجل سعر جرام الذهب ثباتا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 في معظم محلات الصاغة المصرية.

وأظهرت تداولات الذهب في مصر استقرارا بمختلف الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة دون تغيير .

مع إغلاق تداولات أمس السبت؛ جدد سعر جرام الذهب صعوده بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصعد بقيمة 75 جنيها في الجرام الواحد.

واستمر تصاعد العيار الذهبي بمختلف محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية بمقدار اقترب من 130 جنيه في المتوسط بعد أن فقد ما يقارب من 100 جنيه علي مدار الأسبوع الماضي.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 داخل معظم البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

اليوم الأحد؛ بدأ ما يقارب من 36 بنكا حكوميا وخاصا العودة لعملها بعد انتهاء سريان قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

وقدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه اقتصاديه فيها تفاصيل أكثر: