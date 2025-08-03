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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

تحدثت في مقال سابق عن الفروسية بعنوان: "رياضة الفروسية عبر التاريخ وجهود الدولة المصرية في تطويرها"، وشرحت كيف تعتبر رياضة ومهارة وهواية مميزة بالنسبة لي ولغيري من الفرسان .... فهي رياضة لها العديد من الفوائد لجسم الفارس ولياقته البدنية، وتحسين شكله وهيئته ومزاجه وصحته النفسية، ولجسم الحصان أيضًا في بناء عضلاته وتحويله من حصان تقليدي إلى حصان رياضي .... مهارة للفارس وللحصان معًا، للفارس الذي يخرج أفضل خطوة من الحصان، وللحصان الذي يبرز أفضل ما عنده من أداء .... هواية للفارس الذي ينسجم مع الحصان ويتمتع بوقته ويشعر بقوة قيادته وحريته وانتصاره.

الفروسية تنمي مهارات الفارس القيادية .... الفارس يبرز مهارات قيادته في قدرته على التحكم في الحصان والسيطرة عليه عند غضبه، انفعاله، خوفه من الأصوات الخارجية، كونه فريسة في الغابة، وهذا يتسبب في كثير من الأحيان بحركة فجائية أو سرعة زائدة .... لذلك يتطلب سرعة اتخاذ قرار من الفارس، ويعتبر القرار السريع والحاسم جزءًا لا يتجزأ من قيادة الفارس .... ومما لا شك فيه أن هذه القيادة المكتسبة من الفروسية تنعكس على شخصية الفارس في حياته الشخصية، العملية، وفي روتين يومه .... يصبح شخصًا أكثر هدوءًا واتزانًا وترتيبًا في اتخاذ قراراته المصيرية، وسيكون شخصًا صاحب قرارات حاسمة يحل بها مشكلاته وأزماته.

كما أن في الفروسية حرية يشعر بها الفارس كلما زاد من سرعة الحصان وتحرر من قيوده، خاصة في المساحات الواسعة والمفتوحة، مما يجدد من روحه ويشعره بالاستقلالية .... كما أن لحرية الفروسية شعورًا بالانتصار، خاصة عند تخطي الحواجز أو قفز الموانع التي ترمز للعقبات والعراقيل الحياتية التي تواجهنا كفرسان في حياتنا، وبمجرد أن نرتفع فوقها ونتخطاها ننتصر ونشعر بالنجاح والإنجاز والحرية .... وهذا ينعكس على شخصيتنا كفرسان ويصلب إرادتنا في الحياة ويعطينا شعورًا بالثقة بأننا نستطيع تخطي جميع عقبات الحياة دون خوف ودون تردد.

عندما ينسجم الفارس مع حصانه ويعرف كل منهما شخصية الآخر، سيكون هناك احترام متبادل وثقة متبادلة تتجدد مع الوقت والممارسةكل حصان له شخصية مستقلة عن باقي الخيل، وكل حصان يجب التعامل معه بشكل مختلف عن غيره، بشكل يتماشى مع مهاراته ومدى تقبله واستيعابه للأوامر والإشارات.

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