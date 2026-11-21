اعترف الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، بصعوبة المرحلة التي يمر بها فريقه، عقب الخسارة الثقيلة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألونسو يقر بصعوبة مواجهة ليدز

وقال مدرب تشيلسي، في تصريحاته عقب المباراة، إن فريقه فقد توازنه بعد استقبال الهدف، موضحًا: «بعد استقبالنا الهدف، اضطررنا إلى استبدال مويسيس كايسيدو، ولم نتمكن من استعادة توازننا بعد ذلك».

وأضاف: «ليدز أظهر إيمانًا أكبر منا بقدرته على الفوز، ولم نقدم ردة الفعل المطلوبة، وعلينا إيجاد الحلول معًا».

وتابع ألونسو معبرًا عن صعوبة الوضع الحالي: «نحن في لحظة صعبة وهشة، ونحتاج إلى إيجاد الحلول».

موقف كايسيدو يتحدد بعد الفحوصات

وتطرق المدرب الإسباني إلى إصابة مويسيس كايسيدو، الذي اضطر إلى مغادرة المباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني ينتظر اتضاح حالته.

وقال ألونسو: «علينا الانتظار حتى الغد، إنه يشعر بالألم، وسنرى كيف ستكون حالته».

وتزيد الخسارة من الضغوط على تشيلسي وجهازه الفني، في ظل الحاجة إلى استعادة التوازن وتصحيح المسار خلال المباريات المقبلة، بينما تترقب جماهير الفريق نتائج الفحوصات الطبية للاعب مويسيس كايسيدو، لمعرفة مدى خطورة إصابته ومدة غيابه المحتملة.