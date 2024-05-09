سيارة رياضية موديل 2024 كسر زيرو.. وفر 170 ألف جنيه

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الصينية محليًا، حيث يتم طرحها عبر الفئة SMART وبسعر رسمي يبلغ 849.900 جنيه.

وظهرت السيارة جاك JS2 موديل 2024 للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر فقط، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل وبحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

جاك JS2 موديل 2024

وتضم السيارة جاك JS2 موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مكيف هواء، مثبت سرعة، مقاعد من الجلد، زجاج ومرايات جانبية كهربائية.

جاك JS2 موديل 2024

وتحتوي السيارة جاك JS2 موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، قفل مركزي، جنوط، نظام صوتي ترفيهي.

جاك JS2 موديل 2024

تعمل السيارة جاك JS2 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يقدر بـ 12.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

جاك JS2 موديل 2024

سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024

تباع السيارة جاك JS2 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها 680 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي نحو 850 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 170 ألف جنيه.