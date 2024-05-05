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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 في السوق المصرية.. سعرها كام؟

رينو تاليانت موديل
رينو تاليانت موديل 2024

تعتبر النسخة رينو تاليانت هي أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 مقدمة في السوق المصري، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انخفاضات سعرية رسمية لها قدرها 126 ألف جنيه، وتنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، مع طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

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أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 في السوق المصري

تحتوي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، مكيف هواء، كاميرا خلفية، حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف، نظام ترفيهي صوتي، لوحة عدادات يبلغ قياسها 4.2 بوصة.

 رينو تاليانت موديل 2024

زودت السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بوسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط رياضية.

 رينو تاليانت موديل 2024

تعتمد السيارة رينو تاليانت موديل 2024 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك بقوة 100 حصان، سعة 1000 سي سي، مع 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 رينو تاليانت موديل 2024

وتأتي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4396 مم للطول الكلي، و1848 مم للعرض الكلي للسيارة، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1501 مم، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2649 مم، وسعة خزان وقود قدرها 50 لترا، إلى جانب مساحة تخزين خلفية 528 لترا.

 رينو تاليانت موديل 2024

أسعار أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 في السوق المصري 

تقدم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 عبر الفئة الأولى EVOLUTION بسعر رسمي يبلغ 799,000 جنيه.

ويصل السعر الرسمي للفئة الثانية TECHNO كاملة التجهيزات موديل 2024 نحو 899,000 جنيه.

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