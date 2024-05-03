رينو لوجان موديل 2015 "فبريكا" أوتوماتيك .. بهذا السعر

تقدم شركة رينو الكثير من السيارات المتنوعة في مصر، ومنها النسخة لوجان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبير داخل السوق المصري، وتنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، وقدمت محليًا عبر باقة من الفئات والموديلات.

وظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2015 للبيع على الانترنت، حيث تباع تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 90 ألف كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا، مع انتماء السيارة إلى الفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

رينو لوجان موديل 2015

دعمت السيارة رينو لوجان موديل 2015 بعدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن خلفية، شاشة تعمل باللمس متعددة الوظائف، عجلة قيادة تدعم بعض وسائل التحكم.

رينو لوجان موديل 2015

وتحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2015 على مقاعد قماشية، ومسند لليد، وعدد 4 جنوط، واشارات بالمرايات الجانبية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

رينو لوجان موديل 2015

تعتمد السيارة رينو لوجان موديل 2015 على ناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار "دفع أمامي"، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و128 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رينو لوجان موديل 2015

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2015

ظهرت السيارة رينو لوجان موديل 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 350 ألف جنيه.