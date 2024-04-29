تراجعت 310 آلاف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات الصانع الفرنسي موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي يتم توافرها بالسوق المصري من الصانع الفرنسي رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك أوسترال العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

- وسائل الأمان بـ رينو أوسترال :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

زودت سيارة رينو أوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وأنظمة لمساعدة السائق ، وفرامل ABS ، و EBD ، وفرامل EBA للتحكم الديناميكي بالسيارة ، ونظام للمساعدة على صعود المرتفعات HSA ، وفرامل يد كهربائية ، ونظام تعليق تلقائي أوتو هولد ، ونظام لتحذير انخفاض ضغط الإطارات ، ونظام لتنبيه ربط حزام الأمان ، وحساسات ركن أمامية وخلفية ، ونظام لكشف النقاط العمياء.

- محرك رينو أوسترال موديل 2024 :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

عزم دوران رينو أوسترال موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.7 ثانية .

- أسعار رينو أوسترال موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 440 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 660 ألف جنيه، بدلا من مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 770 ألف جنيه، بدلا من مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 880 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 890 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 60 ألف جنيه .