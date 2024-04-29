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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 310 آلاف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

تراجعت 310 ألف جنيه
تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات الصانع الفرنسي موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي يتم توافرها بالسوق المصري من الصانع الفرنسي رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك أوسترال العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة .

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

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- وسائل الأمان بـ رينو أوسترال :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

زودت سيارة رينو أوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، وأنظمة لمساعدة السائق ، وفرامل ABS ، و EBD ، وفرامل  EBA للتحكم الديناميكي بالسيارة ، ونظام للمساعدة على صعود المرتفعات HSA ، وفرامل يد كهربائية ، ونظام تعليق تلقائي أوتو هولد ، ونظام لتحذير انخفاض ضغط الإطارات ، ونظام لتنبيه ربط حزام الأمان ، وحساسات ركن أمامية وخلفية ، ونظام لكشف النقاط العمياء.

- محرك رينو أوسترال موديل 2024 :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

عزم دوران رينو أوسترال موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.7 ثانية .

- أسعار رينو أوسترال موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تراجعت 310 ألف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 440 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 660 ألف جنيه، بدلا من مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 770 ألف جنيه، بدلا من مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 880 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بعد تراجع الأسعار بـ مليون و 890 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 60 ألف جنيه .

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