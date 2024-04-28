تخفيضات تصل لـ250 ألف جنيه.. 5 سيارات تعدل أسعارها في أبريل

انخفضت اسعار العديد من السيارات المقدمة بالسوق المصري خلال شهر ابريل الجاري، منها النسخة شيري تيجو 7 الشهيرة التي تنتمي للفئة الرياضية حيث تراجعت بقيمة تتراوح بين 160 ألف و175 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة اريزو 5 التي تراجعت بقيمة قدرها 110 ألاف جنيه.

كما شهدت السيارة الرياضية سيات اتيكا تراجعًا سعريًا قدر بـ 240 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة كوبرا ليون 2024 التي انخفضت 200 ألف جنيه، إلى جانب السيارة اليابانية الشهيرة من فئة السيدان تويوتا كورولا التي تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة تتراوح بين 175 ألف و250 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة لـ 5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

1 - شيري تيجو 7 موديل 2024

تستمد شيري تيجو 7 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DCT.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من مليون و125 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و25 ألف جنيه بدلاً من مليون و185 ألف جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

2 – شيري اريزو 5 موديل 2024

تتوافر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال 5 غيار، واخر أوتوماتيك، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصان و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 700 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

3 – سيات أتيكا موديل 2024

دعمت السيارة سيات أتيكا موديل 2024 بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة قدرها 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

أسعار سيات أتيكا موديل 2024 بعد التخفيضات

تقدم السيارة سيات أتيكا موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و750 ألف جنيه بدلاً من مليون و990 ألف جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

4 – كوبرا ليون موديل 2024

تأتي السيارة كوبرا ليون موديل 2024 بمحرك 2000 سي سي "تيربو"، بقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وسرعة قصوى 230 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يقدر بـ 7.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

أسعار كوبرا ليون موديل 2024 بعد التخفيضات

تقدم السيارة كوبرا ليون موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ مليون و750 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها خلال شهر ابريل 2024

5 – تويوتا كورولا موديل 2024

زودت تويوتا كورولا موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى بسعر مليون و300 ألف جنيه بدلاً من مليون و475 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و390 ألف جنيه بدلاً من مليون و640 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و600 ألف جنيه بدلاً من مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و850 ألف جنيه.