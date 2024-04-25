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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادات.. سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

بدون زيادات ..سيارات
بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات نتيجة عدم استقرار سعر الدولار، والآن يتوافر بالسوق المصري كافة فئات السيارات لتلبية احتياجات المواطنين .

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دون زيادات في السعر.. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

- جيلي كول راي موديل 2024 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 290 نيوتن/متر ، وقوة 174 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 434 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 584 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 659 ألف جنيه .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تتوافر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 680 الف جنيه .

- شيرى تيجو 7 برو  موديل 2024 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

قوة سيارة شيرى تيجو 7 برو  موديل 2024 تصل الي 154 حصان، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 210 نيوتن/متر.

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو  موديل 2024 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو  موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 3  موديل 2024 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

تنقل قوة سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تتوافر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي 855 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصري

سعه خزان وقود شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل الي 48 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 114 حصان، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 700 ألف جنيه .

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