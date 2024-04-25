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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

أرخص سيارة هاتشباك
أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة ، وذلك لتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بأسرهم بكل سهولة بفضل مل تحمله من مميزات متطورة .

 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

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- مواصفات بي ام دبليو 118 الهاتشباك :

 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

زودت سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة من ضمنها، نظام التحكم الديناميكي بالثبات ، و أنظمة ABS ، وASC لمنع الانزلاق ، و DTC للتحكم في الجر ، وARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع، وقفل تفاضي للعجلات EDLC.

 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

بالإضافة الي ان بي ام دبليو 118 موديل 2024 تمتلك أيضا ،  عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وحساسات ركن ، وكاميرا خلفية ، وعدادات رقمية ، وبها خاصية Head Up Display لاستعراض البيانات على الزجاج الأمامي بجانب ، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ، وتقف علي جنوط مقاس 17 بوصة .

- محرك  بي ام دبليو 118 موديل 2024 :

 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

سعه خزان وقود سيارة  بي ام دبليو 118 موديل 2024 يصل الي 52 لتر ، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

- أسعار  بي ام دبليو 118 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

تتواجد سيارة  بي ام دبليو 118 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .

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