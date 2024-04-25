 أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة ، وذلك لتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بأسرهم بكل سهولة بفضل مل تحمله من مميزات متطورة .
- مواصفات بي ام دبليو 118 الهاتشباك :
زودت سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة من ضمنها، نظام التحكم الديناميكي بالثبات ، و أنظمة ABS ، وASC لمنع الانزلاق ، و DTC للتحكم في الجر ، وARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع، وقفل تفاضي للعجلات EDLC.
بالإضافة الي ان بي ام دبليو 118 موديل 2024 تمتلك أيضا ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وحساسات ركن ، وكاميرا خلفية ، وعدادات رقمية ، وبها خاصية Head Up Display لاستعراض البيانات على الزجاج الأمامي بجانب ، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ، وتقف علي جنوط مقاس 17 بوصة .
- محرك بي ام دبليو 118 موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 يصل الي 52 لتر ، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .
- أسعار بي ام دبليو 118 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
تتواجد سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئه واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .