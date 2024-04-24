عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري دون زيادات

سيارات أوروبية 2024
سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

يضم سوق السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات للسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، وتوافرت هذه الإصدارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات جديدة تحت 700 ألف جنيه

بالأسعار.. أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

- اوبل موكا موديل 2024 :

 سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تحصل سيارة اوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لترا ، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 749 ألف جنيه ، دون زيادات .

- سيتروين C4 موديل 2024

 سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر ، ومتصل بها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 155 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و415 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و600 ألف جنيه .

- بيجو 301  موديل 2024

 سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تستمد سيارة بيجو 301  موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سيارة بيجو 301  موديل 2024 تتواجد بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها بدون زيادات يصل الي 669 ألف جنيه .

- سكودا كودياك موديل 2024

 سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

سعة خزان وقود سكودا كودياك موديل 2024 يصل الي 58 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.9 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 3 ملايين و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 3 ملايين و 400 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2024

 سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

سرعة فيات تيبو موديل 2024 القصوى تصل الي 192 كم/ساعة ، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لترا ، وتنتج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 سوق السيارات السعر الرسمي للسيارة سعر صرف الدولار أوبل موكا موديل 2024 سيتروين C4 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

موضوعات متعلقة

شاهد| بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

5 سيارات في 2024 سيدان بدون أوفر برايس

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

ترشيحاتنا

مجلس الجامعة العربية يستمع لـ فرانشسكا ألبانيز بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

بتبوس إيديها.. أول صور لـ بدرية طلبة من فرح ابنتها سلمى |شاهد

مفاجأة جديدة في حادث طفلة مدينة نصر.. ماذا قال حارس العقار بالتحقيقات؟

من الفراعنة إلى عمرو بن العاص.. محاولات قديمة لحفر قناة السويس |لماذا لم تكتمل؟

زوجة أشرف عبدالغفور: كنا رايحين نزور بنتنا ريهام والمتهم كان سايق بسرعة جنونية

مدبولي لـ رئيس النواب البحريني: العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة "شديدة التميز"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. جومانا مراد تثير الجدل بلوك جديد

"انتظروني".. شريف منير يروج لدوره في فيلم "السرب"

زوجة تامر عاشور تستعرض جمالها على إنستجرام

زي أختهم.. روجينا تثير الجدل بظهورها رفقة ابنتيها

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

اﻟﻤﺰﻳﺪ