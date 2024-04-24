سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري دون زيادات

يضم سوق السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات للسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، وتوافرت هذه الإصدارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .

- اوبل موكا موديل 2024 :

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تحصل سيارة اوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لترا ، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 749 ألف جنيه ، دون زيادات .

- سيتروين C4 موديل 2024

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

عزم دوران سيتروين C4 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر ، ومتصل بها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 155 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و415 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و600 ألف جنيه .

- بيجو 301 موديل 2024

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تستمد سيارة بيجو 301 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سيارة بيجو 301 موديل 2024 تتواجد بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها بدون زيادات يصل الي 669 ألف جنيه .

- سكودا كودياك موديل 2024

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

سعة خزان وقود سكودا كودياك موديل 2024 يصل الي 58 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.9 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 3 ملايين و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 3 ملايين و 400 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2024

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

سرعة فيات تيبو موديل 2024 القصوى تصل الي 192 كم/ساعة ، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لترا ، وتنتج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 225 ألف جنيه .