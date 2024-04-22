بالأسعار.. أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" خلال شهر ابريل الجاري، عن السيارات السيدان الأكثر مبيعًا في السوق المصري عن شهر فبراير من العام الجاري 2024.

واستطاعت السيارة نيسان صني الشهيرة أن تأخد صدارة المشهد بعدد 804 سيارات، بينما جاءت هيونداي اكسنت RB في المرتبة الثانية بعدد 747 سيارة، ثم النسخة اليابانية الشهيرة تويوتا كورولا بعدد 444 سيارة.

وجاءت السيارة فيات تيبو في المرتبة الرابعة بإجمالي يصل إلى 345 سيارة، وحصلت السيارة الصينية والأرخص سعرها بينهم بي واي دي F3 موديل 2024 فى المركز الخامس بإجمالي مبيعات وصل إلى 280 سيارة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية وابرز مواصفات هذه السيارات بالسوق المصري.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

1 - نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا و134 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، واخر مانيوال 5 غيار للفئة الاولى، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 من 695,400 جنيه حتى 761,000 جنيه.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

2 - هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بين 689,000 جنيه و 810,000 جنيه.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

3 - تويوتا كورولا

تستخدم السيارة تويوتا كورولا ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصان و154 نيوتن متر، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، مع زمن للتسارع يبلغ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

تقدم السيارة تويوتا كورولا 2024 في مصر بسعر يتراوح بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

4 - فيات تيبو

تتسارع السيارة فيات تيبو 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية 110 حصان و152 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

تتراوح أسعار السيارة فيات تيبو 2024 بين 1,050,000 جنيه للفئة الأولى و 1,225,000 جنيه للفئة الثانية.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

5 - بي واي دي F3

تقدم سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، مع قدرات فنية تتضمن محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 نحو 590 ألف جنيه و680 ألف جنيه للفئة الثانية.