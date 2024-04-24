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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

بورشه كايين GTS موديل
بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

كشفت شركة بورشه عن إصدارها الجديد بورشه كايين GTS  موديل 2025 الجديدة ، وتنتمي كايين GTS  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

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- محرك بورشه كايين GTS موديل 2025 :

بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

تحصل سيارة بورشه كايين GTS موديل 2025 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 493 حصان، وعزم دورانها يصل الي 660 نيوتن/متر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

تتسارع بورشه كايين GTS موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوي الي 275 كم/ساعة .

- مواصفات بورشه كايين GTS موديل 2025 :

بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة

تمتلك بورشه كايين GTS موديل 2025 العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مداخل هواء أمامية أكبر ، وبريك كاليبرز حمراء اللون ، ومصابيح أمامية وخلفية ملونة، وجنوط RS Spyder Design مقاس 21 بوصه ، ويوجد بها من الداخل ألياف Race Tex الدقيقة على بطانات الأبواب ، وبطانة السقف ، وعجلة القيادة ،وبها مقاعد قابلة للتعديل بثمانية اتجاهات .

مواصفات بورشه كايين بورشه كايين GTS كايين GTS كايين GTS موديل 2025 محرك بورشه كايين GTS موديل 2025

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