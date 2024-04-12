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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

توافر موديلات 2025.. أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري

توافر موديلات 2025
توافر موديلات 2025 ..أسعار سيارات نيسان الجديدة بمصر

خلال الفترة الماضية تواجد العديد من طرازات السيارات موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، بالإضافة الي ان السيارات الجديدة يتواجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة المتطورة .

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- محرك  نيسان جوك موديل 2025 :

تحصل سيارة  نيسان جوك موديل 2025 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، وتخرج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني .

- سعر  نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

- نيسان قشقاي موديل 2025 :

تتسارع سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وقوة 148 حصان، وبها محرك سعه 1300 سي سي .

- سعر نيسان قشقاي موديل 2025 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 406 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 411 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 477 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 482 ألف جنيه .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

قوة سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تصل الي 118 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي .

- سعر نيسان سنترا موديل 2024 :

الفئة الوحيدة المتواجدة من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 99 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

تصل قوة سيارة نيسان صني موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية .

- سعر نيسان صني موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه ، بدلا من 612 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه، بدلا من 643 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه ، بدلا من 664 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه، بدلا من 678 ألف جنيه .

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