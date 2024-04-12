توافر موديلات 2025.. أسعار سيارات نيسان الجديدة بالسوق المصري

خلال الفترة الماضية تواجد العديد من طرازات السيارات موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، بالإضافة الي ان السيارات الجديدة يتواجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة المتطورة .

- محرك نيسان جوك موديل 2025 :

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2025 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، وتخرج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني .

- سعر نيسان جوك موديل 2025 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

- نيسان قشقاي موديل 2025 :

تتسارع سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وقوة 148 حصان، وبها محرك سعه 1300 سي سي .

- سعر نيسان قشقاي موديل 2025 بالسوق المصري :

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 406 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 411 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 477 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 482 ألف جنيه .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

قوة سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تصل الي 118 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي .

- سعر نيسان سنترا موديل 2024 :

الفئة الوحيدة المتواجدة من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 99 ألف جنيه .

- نيسان صني موديل 2024 :

تصل قوة سيارة نيسان صني موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر ، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية .

- سعر نيسان صني موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه ، بدلا من 612 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه، بدلا من 643 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه ، بدلا من 664 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه، بدلا من 678 ألف جنيه .