بعد التخفيضات.. أسعار سيارات أوبل الرسمية المتاحة بالسوق المصري

تقدم شركة أوبل عملاق تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من الاصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، حيث تتوافر طرازاتها بين النسخة موكا 2024، والسيارة الرياضية الارخص سعرًا وهي كروس لاند، بالاضافة إلى النسخة الأغلى سعرًا بين جميع سيارات أوبل وهي النسخة جراند لاند.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار سيارات أوبل المتوافرة بالسوق المصري، إلى جانب عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

أسعار سيارات أوبل

1 – أوبل موكا 2024

تضم السيارة محرك 3سلندر سعة 1200 سي سي "تيربو"، بمعدل تسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، مع استهلاك الوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تبلغ قوة السيارة نحو 130 حصانا، وعزم الدوران 230 نيوتن متر، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيارات.

سعر السيارة أوبل موكا 2024

تقدم السيارة أوبل موكا 2024 عبر فئة GS LINE وبسعر رسمي يبلغ 1,749,990 جنيه.

أسعار سيارات أوبل

2 - اوبل كروس لاند 2024

تتسارع السيارة أوبل كروس لاند 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.8 ثانية، حيث تعتمد على محرك تيربو 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 187 كيلومترا في الساعة، وتقدر القوة الإجمالية للسيارة بـ 110 أحصنة و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

سعر السيارة أوبل كروس لاند 2024

يبلغ سعر سيارة أوبل كروس لاند 2024 الرسمي في مصر نحو 1,449,990 جنيه.

أسعار سيارات أوبل

3 – أوبل جراند لاند 2024

تنطلق السيارة أوبل جراند لاند 2024 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتعتمد فنيًا على محرك 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج 163 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، واستهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة أوبل جراند لاند 2024

تقدم الفئة الأولى من سيارة أوبل جراند لاند 2024 بسعر 1,949,990 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 2,074,990 جنيه.