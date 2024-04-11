تضم السوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وجاءت تلك السيارات بعد زيادة إقبال المواطنين على الشراء بعد استقرار سعر صرف الدولار، وذلك أدى إلى انخفاض قيمة الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارة.

ومن ضمن تلك السيارات ألفا روميو تونالي موديل 2024، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر .

انخفضت 300 ألف جنيه.. سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

- محرك الفاروميو تونالى الكروس أوفر:

انخفضت 300 ألف جنيه.. سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

سعة خزان الفاروميو تونالى موديل 2024 يصل إلى 55 لتر ، وتنتج قوة 256 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 235 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر.

- مواصفات الفاروميو تونالى موديل 2024:

انخفضت 300 ألف جنيه ..سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

زودت سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 بالعديد من المميزات، من ضمنها نظام الدخول وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام إدارة المحرك عن بعد، ومقاعد وعجلة قيادة مزودتان بخاصية التدفئة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة تدعم Apple Carplay ، وAndroid Auto، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

انخفضت 300 ألف جنيه.. سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

بالإضافة إلى الفاروميو تونالى موديل 2024، تحتوي أيضا علي نظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وبها كاميرا 360 درجة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق .

- أسعار الفاروميو تونالى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس:

انخفضت 300 ألف جنيه.. سعر ألفا روميو تونالي 2024 الجديد

تراجعت أسعار الأوفر برايس على سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024 بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه، وبالتالي الفئة الأولى من سيارة الفاروميو تونالى موديل 2024، يصل سعرها بعد التخفيضات إلى 2 مليون و690 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها يصل إلى 2 مليون و 950 ألف جنيه.