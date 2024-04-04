بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بأقل من مليون جنيه

يضم سوق السيارات المصري، باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متطورة من ضمن هذه السيارات جيلي كول راي، وبيستون T33، وكاي ي X3 ، وجيتور X70 ، وساوايست دي اكس 7 بريم .

- جيلي كول راي موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بـ أقل من مليون جنيه

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل إلى 255 نيوتن/متر، وبها قوة 175 حصان .

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه .

- بيستون T33 موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بـ أقل من مليون جنيه

عزم دوران بيستون T33 موديل 2023 يصل الي 155 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 112 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 يصل سعرها الي 870 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T33 موديل 2023 يصل سعرها الي 924 ألف جنيه .

- كاي ي X3 موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بـ أقل من مليون جنيه

قوة سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تصل الي 114 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 143 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تباع بسعر 850 ألف جنيه .

- جيتور X70 موديل 2024 :

جيتور X70 موديل 2024

تتسارع سيارة جيتور X70 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وعزم دوران 210 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 184 ألف جنيه .

- ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 :

جيتور X70 موديل 2024

سعه خزان وقود ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 يصل الي 55 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 215 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان .

تتوافر سيارة ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات بسعر 777 ألف جنيه .