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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

مواصفات جيلي بريفيس
مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

كشفت شركة جيلي الصينية عن طرازها الجديد جيلي بريفيس موديل 2024 ، وتنتمي بريفيس  لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم انيق وعصري ، وجاءه جيلي بريفيس  لتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها تويوتا كامري  .

 مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

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- محرك جيلي بريفيس موديل 2024 :

 مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

تحصل سيارة جيلي بريفيس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 215 حصان، ويصل عزم دورانها الي 325 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع بريفيس من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أبعاد جيلي بريفيس موديل 2024  :

 مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

تأتي سيارة جيلي بريفيس موديل 2024 بالأسواق بطول 4825 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1469 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

- مواصفات جيلي بريفيس موديل 2024 :

 مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

زودت سيارة جيلي بريفيس موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة من ضمنها، مصابيح أمامية LED، ونظام لـ تشغيل وإيقاف المصابيح بشكل تلقائي ، وميزة تأخر إطفاء المصابيح الأمامية بعد المغادرة، وجميع النوافذ عليها حماية من أشعة الشمس، وبها فتحة سقف بانوراما مع ستارة كهربائية، وباب خلفي كهربائي بمستشعر قدم، وبها نظام عادم مزدوج المخارج، ومقعد السائق كهربائي التحكم، وشاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، ونظام صوت مكون من 8 سماعات .

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