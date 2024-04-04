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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في ظل التخفيضات.. سعر أرخص سيارة سيدان جديدة من شانجان

سعر شانجان ألسفن
سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بمصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنون لقضاء احتياجاتهم، وجاءه تلك الإصدارات بعد ما تراجعت قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها شانجان ألسفن ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

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- محرك شانجان ألسفن الجديدة :

سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

عزم دوران سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 يصل الي 145 نيوتن/متر ، وبها قوة 107 حصان، ومحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات .

- وسائل الأمان بـ شانجان ألسفن السيدان :

سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تحتوي سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان، وانذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب .

- سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري :

سعر شانجان ألسفن موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تباع سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 375 ألف جنيه، وهي فئة واحدة متوافرة بالسوق المصرية بعد تراجع قيمة الأوفر برايس .

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