كشفت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة ، وتنتمي Tang لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

- أبعاد بي واي دي Tang الكهربائية :

تأتي سيارة بي واي دي Tang الكهربائية بالأسواق بطول 4870 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1725 مم.

- محرك بي واي دي Tang الكهربائية :

بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

تحصل سيارة بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 380 كيلووات، أي ما يعادل 517 حصان، وتصل سرعة بي واي دي Tang الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتمتلك بطارية سعه 108 كيلووات/ساعة ، وبمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 530 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- مواصفات بي واي دي Tang الكهربائية :

زودت سيارة بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، شبكة مبرد جديدة، وتصميم جديد لفتحات التهوية، وبها شريط من الكروم الممتد على كامل المقدمة، وشريط إضاءة على المؤخرة .

بي واي دي Tang الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

بالإضافة الي بي واي دي Tang الكهربائية تمتلك أيضا تجهيزات ثنائية اللون ، وبها أشرطة إضاءة باللون الأزرق، وتحتوي علي شاشة كبيرة لنظام الملتيميديا.