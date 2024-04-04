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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار ميكروباص تويوتا
أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 .

 وتواجدت تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات تكنلوجية متطورة من ضمنها ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد .

وجاءت تلك الإصدارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس التي تم زيادتها من قبل بناء علي عدم استقرار سعر الدولار .

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023  بعد تراجع الأوفر برايس

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- مواصفات ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023  بعد تراجع الأوفر برايس

يضم ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد موديل 2023 العديد من المميزات من ضمنها، باور ستيرنج، وتكييف ، وزجاج كهربائي امامي، وبها نظام صوت، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، حساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية .

- محرك ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023  بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 يصل الي 420 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 2750 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وبها قوة 154 حصان .

- أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023  بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023  بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من  ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر 880 ألف جنيه .

الفئة الثانية من  ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر 970 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من  ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر مليون جنيه .

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