أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 .

وتواجدت تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات ذات مميزات تكنلوجية متطورة من ضمنها ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد .

وجاءت تلك الإصدارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس التي تم زيادتها من قبل بناء علي عدم استقرار سعر الدولار .

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

- مواصفات ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد موديل 2023 العديد من المميزات من ضمنها، باور ستيرنج، وتكييف ، وزجاج كهربائي امامي، وبها نظام صوت، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، حساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية .

- محرك ميكروباص تويوتا هاى اس الجديد :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 يصل الي 420 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 2750 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وبها قوة 154 حصان .

- أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر 880 ألف جنيه .

الفئة الثانية من ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر 970 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من ميكروباص تويوتا هاى اس موديل 2023 تباع بسعر مليون جنيه .