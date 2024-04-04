احذر هذه الأفعال .. علامات تدل على تلف علبة البيئة بالسيارة

علبة البيئة بالسيارات تعمل علي معالجة وتحويل الغازات الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق داخل محرك السيارة إلى غازات أقل ضرر على الصحة والبيئة.

وتلعب علبة البيئة دورًا مهما في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، التي تتكون في محركات الاحتراق الداخلي.

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

- علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة :

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

- سماع ضوضاء أسفل السيارة :

عن سماع ضوضاء اسفل السيارة فإن ذلك يدل علي وجود عطل بـ علبة البيئة بالسيارة ، ويمكن أيضا معرفة تلف علبة البيئة عند دوران المحرك بشكل غير طبيعي.

- صدور رائحة كريهة :

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

في حالة عدم عمل علبة البيئة بالسيارة فأن ذلك يصدر عنه رائحة كريهة ، وفي هذه الحالة يمكن الاستدلال علي وجود عطل بالمحفز " علبة البيئة " .

- الاصطدام بعوائق بالطريق :

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

يتم تلف علبة البيئة بالسيارة عن مرور السيارة علي جسم عالية يمكن الاحتكاك به، وبالتالي فان ذلك يقوم بإحداث اضرار بـ علبة البيئة ويؤدي أيضا الي تلفها .

- السير بالسيارة لمسافات قصيرة :

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

السير بالسيارة لمسافات قصيرة يؤدي الي تلف علبة البيئة ، وذلك يحدث بسبب عدم وصول النظام لدرجة حرارة التشغيل المثلى .

- استخدام وقود خاطئ :

أحذر هذه الأفعال ..علامات تدل علي تلف علبة البيئة بالسيارة

استخدام وقود خاطئ بالسيارة يؤدي الي تلف علبة البيئة نتيجة احتوائه علي رصاص أو إضافات خاطئة تعلم علي تدمير النظام بالكامل ، بالإضافة الي أن تسرب الزيت أو سائل التبريد يضر بـ علبة البيئة نتيجة خروج تفاعلات كيميائية .