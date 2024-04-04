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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب شاب كويتي.. شاهد حادث تويوتا FJ Cruiser علي شاطئ البحر

تويوتا FJ Cruiser
تويوتا FJ Cruiser تحاول السير علي الماء

انتشر مقطع فيديو لشاب كويتي علي السوشيال ميديا يوضح محاولة قيادة سيارة تويوتا FJ Cruiser علي الماء ولكنة تعرض الي حادث وقع علي شاطئ أبو الحصانية بدولة الكويت .

تويوتا FJ Cruiser تحاول السير علي الماء

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ولكن عند محاولة الشاب لقيادة سيارة تويوتا FJ Cruiser علي الماء تعرض الي حادث مروع ، وبعدها طار الشاب الذى كان يقود السيارة من النافذة .

تويوتا FJ Cruiser تحاول السير علي الماء

ويوضح الفيديو ان سائق سيارة سيارة تويوتا FJ Cruiser لم يكن يرتدي حزام الأمان ، وذلك تبين عندما تعرض الي الحادث ومن ثم طار الشاب من نافذة السيارة عند تعرضها للحادث .

تويوتا FJ Cruiser تحاول السير علي الماء

وبعد تعرض سيارة تويوتا FJ Cruiser للحادث قام السائق وتمكن من المشي بعد الحادث، وتم جرف السيارة بعد ذلك إلى البحر ، ومن ثم تم انتشالها بواسطة فريق متخصص .

شاب كويتي السوشيال ميديا تويوتا FJ Cruiser سيارة تويوتا FJ Cruiser شاطئ أبو الحصانية حادث

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