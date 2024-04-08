يعمل رادياتير السيارة علي تبريد المحرك والحفاظ عليه من ارتفاع درجات الحرارة ، وذلك لان الرادياتير يستقبل الماء من المحرك ويعمل على تبريده من خلال الهواء القادم من مقدمة السيارة أو من خلال استخدام المروحة الموجودة بين الراديتر والمحرك التي تعمل على سحب الهواء باتجاه الرادياتير قبل أن يعيد إرساله إلى المحرك مرة اخري .

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

- خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة :

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

1- الكشف علي سائل التبريد :

يجب أن يكون مستوى سائل الرادياتير ضمن النطاق المحدد في ، إذا كان منخفض فيجب إضافة المزيد من سائل التبريد حتي لا تتعرض الي مشاكل في عملية تبريد محرك السيارة .

2- الكشف علي الأنابيب :

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

من الضروري ان يقوم صاحب السيارة بالكشف علي الأنابيب والخراطيم المتصلة بنظام التبريد ، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود تسربات، وللتأكد من عدم وجود تلف أو تآكل بها .

3- تنظيف الرادياتير بإنتظام :

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

من أجل ضمان تدفق الهواء البارد ودخوله الي وحدة التبريد يجب تنظيف الرادياتير من الأوساخ والأتربة المتراكمة عليه .

4- تغير سائل التبريد :

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

من فترة الي اخري يجب تغير سائل التبريد ، وذلك من أجل ضمان عمل المنظومة بكفاءة عالية ، وبدون أعطال .

5- التأكد من عمل منظومة التبريد :

مع دخول الصيف ..خطوات بسيطة لضبط مياه رادياتير السيارة

بعد الانتهاء من عمل إجراءات الصيانة اللازمة للرادياتير يجب تشغيل محرك السيارة لفترة ، وبعدها يتم الكشف علي مستوى الحرارة للتأكد من أنها ضمن المستوى الطبيعي ولا يوجد بها أي ارتفاعات .