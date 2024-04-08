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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة

رينو كابتشر الفيس
رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إصدارها الجديد رينو كابتشر الفيس ليفت ، وتنتمي  لفئة السيارات الكروس أوفر ، وتظهر كابتشر الفيس ليفت بالعديد من المميزات الحديثة ، بالإضافة الي تصميمها الانيق .

 رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة

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- محركات رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة  :

تحصل سيارة رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة تصل الي 90 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

 رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة

وتمتلك أيضا محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، بالإضافة الي محرك سعه 1300 سي سي ، وتنتج قوة 160 حصان ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويمكن اختيار مجموعة المحركات الهجينة التي تعمل بمحرك بنزين سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة 94 حصان ، وبها محرك كهربائي بقدرة 36 كيلووات، وبطارية بقوة 1.2 كيلووات /ساعة ، وتصل قوتها الاجمالية الي  145 حصان .

- مواصفات رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة :

 رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة

زودت سيارة رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة  بالعديد من المميزات من ضمنها ، مصابيح LED نهارية مذهلة، وبها شعار ماسي معاد تصميمه من رينو، وتم إعادة تصميم الواجهة الأمامية بالكامل، واحتفظت المصابيح الخلفية بشكلها ولكنها تتمتع الآن بتصميم مختلف، وتم تحديث شعاراتها على الباب الخلفي لتتناسب مع أحدث هوية للشركة، وأطراف العادم المزيفة الان أصبحت شيئًا من الماضي.

بالإضافة الي ان رينو كابتشر الفيس ليفت الجديدة  تحتوي أيضا علي عجلات فولاذية مقاس 17 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس، ونظام معلومات وترفيه، وبها شاشة مقاس 10.4 بوصة، وشاشة لـ مجموعة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة، كما ان الفرش الجديد مصنوع من مواد معاد تدويرها تعتمد على مواد متجددة.

 

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