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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن ترانسبورتر 2025 تظهر لأول مرة

فولكس فاجن ترانسبورتر
فولكس فاجن ترانسبورتر 2025 تظهر لأول مرة

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025 ، وتنتمي ترانسبورتر  لفئة السيارات الفان ، وتظهر بشكل جديد وأنيق معاد تصميمه.

فولكس فاجن ترانسبورتر 2025 تظهر لأول مرة

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- مواصفات فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025

تأتي سيارة فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025 بطول  1988 مم، وبها قاعدة عجلات مقاس  3.8 مم ، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة، ونظام معلومات وترفيه، بها أيضا شاشة مقاس 13 بوصة.

فولكس فاجن ترانسبورتر 2025 تظهر لأول مرة

بالإضافة إلى أن فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025  تمتلك فرامل إلكترونية، بها عجلة قيادة محدثة مزودة بأزرار لتحسين تجربة القيادة، وبها منافذ USB-A ، وUSB-C ، ومنفذ 12 فولت .

- محرك فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025 :

فولكس فاجن ترانسبورتر 2025 تظهر لأول مرة

تحل سيارة فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025 علي قوتها من محركات ديزل وهجينة، وتنتج قوة 168 حصان، بالإضافة إلى محرك كهربائي، ينتج قوة 114 حصان .

شركة فولكس فاجن فولكس فاجن ترانسبورتر موديل 2025 فولكس فاجن ترانسبورتر السيارات الفان

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