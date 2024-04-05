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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

سيارات صغيرة
سيارات صغيرة

مع مرور السنوات، يقوم المزيد والمزيد من السائقين باختيار سيارات صغيرة ذات صندوق تروس أوتوماتيكي (دبرياج) عوضًا عن النمط التقليدي اليدوي.

وفقًا لوكالة المعايير القياسية للسائقين والمركبات (DVSA)، تم إتمام 324.064 ألف اختبار قيادة في سيارة أوتوماتيكية من عام 2022 إلى 2023.

على الرغم من أن هذا العدد أقل بكثير من الاختبارات اليدوية التي بلغت 1.36 مليون اختبار في نفس الفترة، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة بنسبة 360٪ مقارنة بما كان عليه قبل 15 عامًا.

إذاً، ما أفضل السيارات الصغيرة ذات صندوق تروس أوتوماتيكي المتاحة للبيع في المملكة المتحدة الآن؟ تحقق من قائمتنا لأفضل 3 سيارات صغيرة. لقد استبعدنا السيارات الكهربائية من هذه القائمة.

 

1. رينو كليو

سيارة كليو الجديدة من رينو تأتي بخيارين من المحركات: بنزين بسعة 1.0 لتر وهجين E-Tech فعّال.
تأتي النسخة الأخيرة فقط مع صندوق تروس أوتوماتيكي، ولكن كلاهما خيارات رائعة على الطريق.
تنتج كليو E-Tech هجين 143 حصانًا ويتم إدارة القوة بواسطة صندوق تروس أوتوماتيكي من أربع سرعات مع محركين كهربائيين.


إنها فعّالة أيضًا، بكفاءة مدعومة تبلغ 67.3 ميلاً للغالون. إنها أرخص هجين متوفر للبيع في المملكة المتحدة اليوم.

 

2. سيات ابيزا

الابيزا من سيات هي خيار رائع آخر إذا كنت تبحث عن سيارة صغيرة ذات صندوق تروس أوتوماتيكي.
في حين يتم بيع السوبرميني الإسباني مع صندوق تروس يدوي من خمس سرعات كمعيار، تحصل النسخة الرياضية FR وما فوق على خيار ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات.
متزوَّد بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.0 لتر من مجموعة فولكس واجن، الذي ينتج 113 حصانًا ويقدم زمن تسارع من الصفر إلى 62 ميل في الساعة خلال 10.3 ثانية.

تتميز السيارة بعض التجهيزات الجيدة كمعيار، بما في ذلك المصابيح الأمامية بتقنية LED، ونظام التحكم في المناخ ثنائي المنطقة، والعديد من معدات السلامة ومنظم السرعة.

 

3. سكودا فابيا

مثل الابيزا، فابيا من سكودا هي سيارة فولكس واجن تحت السطح، لذلك لديك نفس محرك TSI بسعة 1.0 لتر مع صندوق تروس أوتوماتيكي من سبع سرعات.
سكودا فابيا واسعة وعملية ولديها داخلية سهلة الاستخدام حقًا.
الأهم من ذلك، فإنها تتمتع بركوب أفضل من بعض السيارات الفاخرة في السوق - وهو ما يعزز جذبها كسيارة يومية للاستخدام. ليست بنفس المتعة في القيادة كما في الابيزا.

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