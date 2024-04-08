يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات لتلبية احتياجات المواطنين ، ولتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة، بالإضافة الي ان هناك سيارات تواجدت بعد تراجع الاوفر برايس من ضمنها بروتون ساجا، وسوزوكي سيليريو، ونيسان صني، وشيري أريزو 5، وبي واي دي F3 .

- بروتون ساجا الجديدة :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ورخج قوة تصل الي 95 حصان، ويصل خزان وقودها الي 40 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر 430 ألف جنيه .

- سوزوكى سيلاريو الجديدة :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل الي 89 نيوتن/متر، وتخرج قوة 65 حصان، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتصل سرعتها القصوي الي 140 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي 514 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 41 لتر ، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل الي 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نويتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سرعة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 145 نويتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيه .