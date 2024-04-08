عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سيارات تحت 800 ألف
سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات لتلبية احتياجات المواطنين ، ولتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة، بالإضافة الي ان هناك سيارات تواجدت بعد تراجع الاوفر برايس من ضمنها  بروتون ساجا، وسوزوكي سيليريو، ونيسان صني، وشيري أريزو 5، وبي واي دي F3 .

سيارات جديدة موديل 2024 متوافرة للبيع بعد تراجع الأسعار

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

- بروتون ساجا الجديدة :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة  بروتون ساجا موديل 2022  بمحرك سعه 1300 سي سي ، ورخج قوة تصل الي 95 حصان، ويصل خزان وقودها الي 40 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 120 نيوتن/متر .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2022 بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بسعر 430 ألف جنيه .

- سوزوكى سيلاريو الجديدة :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سوزوكى سيلاريو  موديل 2022 يصل الي 89 نيوتن/متر، وتخرج قوة 65 حصان، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتصل سرعتها القصوي الي 140 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

سوزوكى سيلاريو  موديل 2022 تباع بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي 514 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 41 لتر ، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بسعر 761 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل الي 48 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نويتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 785 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سرعة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ،  وتنتج قوة 108 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران 145 نويتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 تراجع الاوفر برايس بروتون ساجا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

دعاء ليلة القدر 29 رمضان باسم الله الأعظم.. ردده وسترى العجب في حياتك

موضوعات متعلقة

بعد تراجع الأوفر برايس.. سيارات عائلية جديدة بأقل من مليون جنيه

مواصفات جيلي بريفيس 2024 السيدان الجديدة

بسبب شاب كويتي.. شاهد حادث تويوتا FJ Cruiser علي شاطئ البحر

احذر هذه الأفعال .. علامات تدل على تلف علبة البيئة بالسيارة

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

أسعار ميكروباص تويوتا هاى اس الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

في ظل التخفيضات.. سعر أرخص سيارة سيدان جديدة من شانجان

مع تراجع الأوفر برايس.. أرخص 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

ترشيحاتنا

توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت نما.. صور

دعاء آخر ليلة في رمضان.. تفتح لك الأبواب المغلقة

تحذير لمستخدمي آيفون.. إعداد غامض يتم تشغيله تلقائيًا

رويترز: مصرع 3 عناصر لحزب الله في غارة إسرائيلية على قرية السلطانية

تأهبوا واحذروا|العالم الهولندي يثير الجدل من جديد.. زلزال عنيف خلال عيد الفطر

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر جديد.. منة عرفة تبهر متابعيها | شاهد

قفطان جديد.. درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ