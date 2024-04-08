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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة | صور

مواصفات سوزوكي فيتارا
مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فيتارا الفيس ليفت ، وتنتمي فيتارا الفيس ليفت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر فيتارا بالعديد من التكنولوجيات الحديثة ، وبها نظام جديد للترفيه والمعلومات.

مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة

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حيث وصل الجيل الرابع من سوزوكي فيتارا إلى الأسواق في عام 2014، وحصلت على أول عملية تجميل فيس ليفت في عام 2018، وبعد ذلك حصلت على تقنية الهجين الخفيف ونسخة الهجينة الكاملة في عام 2022.

- محرك سوزوكي فيتارا الفيس ليفت :

تحصل سيارة سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 129 حصان، ونظام هجين خفيف يخرج قوة 48 فولت بقوة 14 حصان ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة

وتأتي سوزوكي فيتارا الفيس ليفت بنسخة هجين،  وبطارية ليثيوم بقوة 140 فولت ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 101 حصان ، أما بالنسبة للمحرك الكهربائي فيخرج قوة 116 حصان.

- مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت :

زودت سيارة سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، صدادات جديدة ، واضاءة نهارية جديدة أكثر وضوحًا، وشبكة محدثة، ومدخل هواء مركزي أكبر، وبها لمسات نهائية باللون الأسود.

مواصفات سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة سوزوكي فيتارا الفيس ليفت الجديدة تحتوي أيضا علي نظام معلومات ترفيه جديد بشاشة مقاس 9 بوصه، وتتصل بـ أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو ، وبها USB، وبلوتووث ، و Wi-Fi، وبها نظام دعم الفرامل المزدوج، ونظام مراقبة السائق، ونظام تثبيت السرعة ، وبها نظام للتعرف على إشارات المرور، ومساعد للحفاظ على المسار.

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