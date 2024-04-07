مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكييف السيارة دون روائح

تكييف الهواء بالسيارات يساعد علي خفض ورفع درجة الحرارة بالمقصورة، بالإضافة الي ان الهواء الجاف يمنع تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية.
كما ان تكييف السيارة مهم جدا خلال فصل الصيف خصوصا عند التحرك علي الطرق السريعة لأنه يعمل علي خفض درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة ، ويعطي شعور لسائق السيارة بالراحة .
- نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح :
- تنظيف فلاتر التكييف :
الفلاتر المتواجدة بتكييف السيارة هي التي تعمل علي تنقية الهواء ، وبالتالي يجب تنظيفها باستمرار ويمكن ان نقوم بتغييرها اذا لزم الامر ، وذلك لان تجميع الرواسب على الفلاتر مع مرور الوقت يسبب انتشار رائحة كريهة .
- شراء معطر هواء :
يجب استخدام معطرات الهواء باستمرار داخل مقصورة السيارة عند تشغيل مكيف الهواء وذلك لجعل رائحة المقصورة مميزة ، ويمكن رش معطر الهواء عند فتحات التكييف اثناء عملية التشغيل.
- تشغيل مراوح السيارة :
بعد إيقاف تكييف السيارة ، يمكن تشغيل مراوح تكييف السيارة ، من أجل تهوية مقصورة السيارة وتقليل احتمال تراكم الروائح بها .
- تنظيف مقصورة السيارة :
من الضروري ان يقوم أصحاب السيارات بتنظيم المقصورة باستمرار ، بالإضافة الي مسح الجلد والمقاعد والأرضية، حتي لا يصدر منهم رائحة كريهة نتيجة تجمع الاتربة عليها .