مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكييف السيارة دون روائح

تكييف الهواء بالسيارات يساعد علي خفض ورفع درجة الحرارة بالمقصورة، بالإضافة الي ان الهواء الجاف يمنع تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية.

مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح

كما ان تكييف السيارة مهم جدا خلال فصل الصيف خصوصا عند التحرك علي الطرق السريعة لأنه يعمل علي خفض درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة ، ويعطي شعور لسائق السيارة بالراحة .

- نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح :

مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح

- تنظيف فلاتر التكييف :

الفلاتر المتواجدة بتكييف السيارة هي التي تعمل علي تنقية الهواء ، وبالتالي يجب تنظيفها باستمرار ويمكن ان نقوم بتغييرها اذا لزم الامر ، وذلك لان تجميع الرواسب على الفلاتر مع مرور الوقت يسبب انتشار رائحة كريهة .

- شراء معطر هواء :

مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح

يجب استخدام معطرات الهواء باستمرار داخل مقصورة السيارة عند تشغيل مكيف الهواء وذلك لجعل رائحة المقصورة مميزة ، ويمكن رش معطر الهواء عند فتحات التكييف اثناء عملية التشغيل.

- تشغيل مراوح السيارة :

مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح

بعد إيقاف تكييف السيارة ، يمكن تشغيل مراوح تكييف السيارة ، من أجل تهوية مقصورة السيارة وتقليل احتمال تراكم الروائح بها .

- تنظيف مقصورة السيارة :

مع دخول الصيف .. نصائح لتشغيل تكيف السيارة بدون روائح

من الضروري ان يقوم أصحاب السيارات بتنظيم المقصورة باستمرار ، بالإضافة الي مسح الجلد والمقاعد والأرضية، حتي لا يصدر منهم رائحة كريهة نتيجة تجمع الاتربة عليها .