سعر جيلي جيومتري سى 2024 في ظل التخفيضات

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد اقبال غير مشهود بسبب تراجع الأوفر برايس ، وبسبب تخوف المواطنين من عودة زيادات أسعار السيارات من جديد .
- محرك جيلي جيومتري سى موديل 2024 :
عزم دوران جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل الي 310 نيوتن/متر ، وبها قوة 201 حصان، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .
- وسائل الأمان بـ جيلي جيومتري سى موديل 2024 :
تمتلك سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مقاعد كهربائية، و
GPS، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وبدال شيفتات، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب .
- أبعاد جيلي جيومتري سى موديل 2024 :
تأتي سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4432 مم، وعرض 1833 مم، وارتفاع 1560 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 699 ألف جنيه .
الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 799 ألف جنيه .