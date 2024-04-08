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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر جيلي جيومتري سى 2024 في ظل التخفيضات

أسعار جيلي جيومتري
أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس ، بالإضافة الي ان سوق السيارات المصري يشهد اقبال غير مشهود بسبب تراجع الأوفر برايس ، وبسبب تخوف المواطنين من عودة زيادات أسعار السيارات من جديد .

أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

سيارات جديدة موديل 2024 متوافرة للبيع بعد تراجع الأسعار

- محرك جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

عزم دوران جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل الي 310 نيوتن/متر ، وبها قوة 201 حصان، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

تمتلك سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مقاعد كهربائية، و
GPS، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وبدال شيفتات، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب .

- أبعاد جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

تأتي سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4432 مم، وعرض 1833 مم، وارتفاع 1560 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 799 ألف جنيه .

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