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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

زيادة 60 ألف جنيه.. أوفر برايس جديد على أم جي 5 موديل 2024

زياده ٦٠ ألف جنيه
زياده ٦٠ ألف جنيه ..أوفر برايس جديد علي ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤

خلال الفترة الماضية شهدت أسعار السيارات تراجعات كبيرة في قيمة الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، ولكن رغم ذلك هناك الكثير من طرازات السيارات تشهد ارتفاعات بقيمة الأوفر برايس الذى يتم وضعه على السعر الرسمي للسيارات ومن ضمن هذه السيارات ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤، وتنتمي ام جي 5 لفئة السيارات السيدان .

 زياده ٦٠ ألف جنيه ..أوفر برايس جديد علي ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤

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- محرك ام جي 5 موديل 2024 :

 زياده ٦٠ ألف جنيه ..أوفر برايس جديد علي سيارة ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤

تحصل سيارة ام جي 5 موديل 2024 الصينية علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر ، وتخرج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد ام جي 5 موديل 2024 :

 زياده ٦٠ ألف جنيه ..أوفر برايس جديد علي سيارة ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤

تتوافر سيارة ام جي 5 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4601 مم، وعرض 1818 مم، وارتفاع 1489 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- أسعار ام جي 5 موديل 2024 بعد زيادة قيمة الأوفر برايس من جديد :

 زياده ٦٠ ألف جنيه ..أوفر برايس جديد علي ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤

ارتفعت أسعار سيارة ام جي 5 موديل 2024 الجديدة بقيمة تتراوح ما بين 25 الي 60 ألف جنيه :

الفئة الأولي من سيارة ام جي 5 موديل 2024 الان تباع بسعر 960 ألف جنيه، بدلا من 900 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 5 موديل 2024 الان تباع بسعر مليون جنيه ، بدلا من 975 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 25 ألف جنيه .

قيمة الاوفر برايس أسعار السيارات ام جي ٥ موديل ٢٠٢٤ السعر الرسمي للسيارات إم جي 5 موديل 2024

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