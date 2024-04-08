في ظل تراجع الأسعار .. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري.. صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات لتلبية رغبة مواطنين بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات اوبل كروس لاند، وسكودا كودياك، وتويوتا فورتشنر، وفولفو XC90 ، ومرسيدس GLE .
- اوبل كروس لاند موديل 2024 :
تحصل سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر ، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر .
الفئة الوحيدة من سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 449 ألف جنيه .
- سكودا كودياك موديل 2024 :
تتسارع سيارة سكودا كودياك موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وقوة 150 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 950 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 150 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 400 ألف جنيه .
- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :
تنقل قوة سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 4000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وبها قوة 234 حصان .
الفئةالأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .
- فولفو XC90 موديل 2023 :
قوة سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 300 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 71 لتر، ويصل عزم دورانها الي 420 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 3 مليون و 900 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 4 مليون و 250 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 4 مليون و 550 ألف جنيه .
- مرسيدس GLE موديل 2023 :
تتسارع مرسيدس GLE موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وبها محرك سعه 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل قوتها الي 367 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر .
يصل سعر سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 بسوق السيارات المصري الي 4 مليون و 680 ألف جنيه .