في ظل تراجع الأسعار .. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري.. صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر هذه الإصدارات لتلبية رغبة مواطنين بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات اوبل كروس لاند، وسكودا كودياك، وتويوتا فورتشنر، وفولفو XC90 ، ومرسيدس GLE .

- اوبل كروس لاند موديل 2024 :

في ظل تراجع الأسعار ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر ، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر .

الفئة الوحيدة من سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 449 ألف جنيه .

- سكودا كودياك موديل 2024 :

في ظل تراجع الأسعار ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

تتسارع سيارة سكودا كودياك موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 58 لتر ، وقوة 150 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 400 ألف جنيه .

- تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

في ظل تراجع الأسعار ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

تنقل قوة سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 4000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وبها قوة 234 حصان .

الفئةالأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تباع بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

- فولفو XC90 موديل 2023 :

في ظل تراجع الأسعار ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

قوة سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 300 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 71 لتر، ويصل عزم دورانها الي 420 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 3 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 4 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC90 موديل 2023 تصل الي 4 مليون و 550 ألف جنيه .

- مرسيدس GLE موديل 2023 :

في ظل تراجع الأسعار ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

تتسارع مرسيدس GLE موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وبها محرك سعه 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل قوتها الي 367 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر .

يصل سعر سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 بسوق السيارات المصري الي 4 مليون و 680 ألف جنيه .