سوق السيارات المصري يشهد حالة من تراجع قيمة الأوفر برايس التي كانت يتم وضعها علي السيارات ، والتي أدت سابقا الي توقف حركة البيع والشراء داخل سوق السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، أما الآن فيوجد اقبال من المواطنين علي شراء الإصدارات الجديدة مويل 2024 ، وذلك بسبب التخفيضات التي شهدتها أسعار السيارات الرسمية .

مفاجأة ...سوزوكي فرونكس 2024 تتراجع 200 ألف جنيه

- مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

تمتلك سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 العديد من المميزات من ضمنها، شبكة كبيرة مصنوعة من الكروم، ومصابيح DRL نحيفة ، وشريط إضاءة LED بطول السيارة في الخلف بجانب مصابيح خلفية LED، وبها عجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

مفاجأة ...سوزوكي فرونكس 2024 تتراجع 200 ألف جنيه

بالإضافة الي ان سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 تمتلك أيضا شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة، وبها شاشة HD ، وتتصل بـ Apple CarPlay ، وAndroid Auto اللاسلكي، وبها شاشة عرض أمامية، ونظام ملاحة، وكاميرا عرض 360 درجة، وشاحن لاسلكي، ونظام صوت Arkamys، وبها 6 وسائد هوائية، ونظام ESP ، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

- محرك سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مفاجأة ...سوزوكي فرونكس 2024 تتراجع 200 ألف جنيه

سعه خزان وقود سوزوكي فرونكس موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 103 حصان .

- أسعار سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :

انخفض أسعار سوزوكي فرونكس موديل 2024 بقيمة 200 ألف جنيه وبالتالي تباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 350 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 500 ألف جنيه .