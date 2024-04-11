سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية.. اعرف المواصفات

كشفت شركة شاومي عن سياراتها الخاصة التي يطلق عليها اسم شاومي SU7 ، وتنتمي SU7 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

- مواصفات شاومي SU7 الجديدة :

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

زودت سيارة شاومي SU7 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، نظام قيادة ذاتي ، ونظام تشغيل مستوحى من نظام MIUI الخاص بأجهزة Xiaomi، وشاشة عرض كبيرة الحجم في المقدمة ، وبها نظام ملاحة متطور، ومجموعة خدمات ترفيهية متنوعة، و كاميرات ، وحساسات متعددة تساعد علي تعرف البيئة المحيطة، وتساعد السائق في اتخاذ القرارات.

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

بالإضافة الي ان سيارة Xiaomi SU7 تملك وظيفة استمرارية التشغيل حتى في حال انخفاض مستوى البطارية، وتنقل السيارة نفسها ذاتيًا إذا كان الشارع مزدحمًا، وبها خدمة صف السيارات ذاتيًا دون الحاجة إلى التدخل من قائدها، ومزودة بقدرة التعامل مع التغيرات المناخية المختلفة مثل المناخ الثلجي والأمطار.

- محرك شاومي SU7 الجديدة :

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

تحصل سيارة شاومي SU7 الجديدة علي قوتها من محرك يخرج قوة 299 حصان، وبها بطارية يمكنها من قطع مدي سير يصل الي 700 كيلومتر/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 310 كيلومتر عند شحنها لمدة 15 دقيقة، وتنتج قوة قوة 673 حصان.

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

الجدير بالذكر ان سيارة شاومي SU7 الجديدة تستخدم تقنية الشحن اللاسلكي التي تسمح بشحن بطاريتها بدون الحاجة إلى كابلات أو محطات شحن .

- سعر شاومي SU7 الجديدة :

سيارة شاومي SU7 تباع بهذا السعر بالسعودية

ستباع سيارة شاومي SU7 الجديدة بالسعودية يسعر 112.500 ألف ريال سعودي .