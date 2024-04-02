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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

سيارة شاومي
سيارة شاومي

بدأت شاومي في السماح للمستهلكين بتقديم طلبات لشراء سيارتها الكهربائية SU7 الجديدة، بعد أن أعلنت أسعار السيارة التي تبدأ من 29,870 دولار، وفي ليلة الجمعة، قالت إن الطلبات المسبقة بلغت 88,898 طلب في أول 24 ساعة.

 

تحققت وكالة رويترز يوم الاثنين من تطبيق سيارات Xiaomi ووجدت أن الشركة تنصح بأن مدة التسليم لطراز SU7 القياسي قد تستغرق 18-21 أسبوعًا، بينما سيستغرق طراز SU7 Pro نفس الوقت، بينما ستستغرق الطراز الأكثر تكلفة، والذي يبلغ سعره 299,900 يوان، 27-30 أسبوعًا.

 

كجزء من الحملة لبدء المبيعات، أصدرت Xiaomi أيضًا نسختين خاصتين أخريين من السيارة تسمى "نسخة مؤسس" وتأتي مع هدايا مجانية، مثل الثلاجات. 

تم بيع دفعة أولى من 5,000 سيارة مثل هذه على الفور بعد السماح للمستهلكين بتقديم الطلبات يوم الخميس.

يوم الأحد، في منشور على منصة ويبو، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Lei Jun إنه سيتم فتح جولة ثانية من المبيعات لنسخة المؤسس، على الرغم من أنه لم يحدد الكمية بالضبط.

قال أيضًا إنه خلال عملية طلب النسخة المؤسس، حددت Xiaomi وحجبت بعض الطلبات الغير طبيعية وتلك التي قام بها المضاربون.

 

بنت شاومي مصنعًا في بكين قادرًا على إنتاج 200,000 سيارة سنويًا قبل الحصول على الموافقة التنظيمية لبدء التصنيع في الصين. كشفت شركة السيارات الحكومية BAIC Group في نوفمبر أنها ستقوم بتصنيع السيارات لـ Xiaomi - في نفس مصنعها.

شاومي السيارة الكهربائية Xiaomi

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