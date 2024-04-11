بعد تراجع الأوفر برايس.. أسعار جاك S2 موديل 2024 بمصر

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات من قبل الصانع الصيني ، وأقبل المواطنون على شراء تلك السيارات لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، بالإضافة الى ان أسعار السيارات استقرت خلال الفترة الماضية بسبب ثبات سعر صرف الدولار .
- مواصفات الأمان بـ جاك S2 موديل 2024 الجديدة :
زودت سيارة جاك S2 موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، وسائد هوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام لـ متابعة ضغط الإطارات.
- محرك جاك S2 موديل 2024 الصينية:
تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الى 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 113 حصانا، وتصل سرعة جاك S2 القصوى الى 175 كم/ساعة .
- أسعار جاك S2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
تتوافر سيارة جاك S2 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الى 849 ألف جنيه.