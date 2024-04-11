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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

علامات تدل على تلف قواعد محرك السيارة.. تعرف عليها

علامات تدل علي تلف
علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

تعد وظيفة قواعد المحرك من أهم الأساسيات في السيارة ليست فقط لتثبيت المحرك، ولكنها  تعمل على تقليل اهتزاز المحرك من أجل توفر قيادة أكثر هدوءً داخل المقصورة، وتم صناعة قواعد المحرك من مادة مطاطية حتى لا تتصل بالمعدن والمحرك وجسم السيارة بشكل مباشر .

علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

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ويضاف إلى ما سبق أن محرك السيارة يتكون من عدة أجزاء أهمها قواعد المحرك، وهي تمثل الداعم الرئيسي الذي يربط بين المحرك و وهيكل السيارة ، وتعمل قواعد المحرك علي امتصاص الصدمات أثناء السير وتحمل الأوزان .

- علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة :

علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

1- ظهور اهتزاز غير طبيعي :

علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

يظهر اهتزاز بالسيارة بالكامل عند العمل علي تدوير السيارة ، او عند تبديل السرعات من الوضع  D إلى الوضع R .

2- صدور أصوات "طقطقة " :

علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

في حالة تلف قواعد المحرك يصدر أصوات طقطقة وذلك يحدث بسبب تلف القواعد ، وبالتالي يحدث احتكاك بين المحرك وبعض أجزاء السيارة المعدنية ، وتظهر تلك الأصوات أيضاً في حالة السير فوق المناطق الغير ممهدة .

علامات تدل علي تلف قواعد محرك السيارة

الجدير بالذكر ان أصحاب السيارات  يمكن ان يتركوا العديد من أجزاء السيارة بدون تغير في حال تلفها ، وذلك يسبب تلف العديد من أجزاء المحرك المعدنية بسبب تعرضه لصدمات بشكل مستمر ، بالإضافة الي انه في حاله تلف قواعد المحرك يصعب سقوطه من مكانة لان القواعد تم صناعتها من مواد عالية الصلابة وفرصة تعرضها للكسر تكون ضئيلة جدا .

اهتزاز المحرك تقليل اهتزاز المحرك قواعد المحرك الداعم الرئيسي امتصاص الصدمات تحمل الأوزان اهتزاز غير طبيعي

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