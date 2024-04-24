عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر كيا إكسيد 2024
سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

دون زيادات في السعر.. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

سيارات جديدة بالسوق المصري 2024 بالسعر الرسمي

- محرك كيا إكسيد الهاتشباك :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية .

- وسائل الأمان بـ كيا إكسيد موديل 2024 :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الهاتشباك بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، و وسائد هوائية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد انخفاض  الأوفر برايس :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 839 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 949 ألف جنيه .

اكسيد موديل 2024 الهاتشباك كيا اكسيد الهاتشباك كيا اكسيد سوق السيارات سوق السيارات المصرى السيارات الهاتشباك الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات في 2024 سيدان بدون أوفر برايس

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر | فيديو

عقوباتها قاسية .. مخالفات مرورية احذر الوقوع فيها

مرسيدس EQS الكهربائية 2025 بالسوق المصري | صور

مواصفات نيسان قشقاي 2025 الجديدة

أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي

بدون زيادات.. سيارات عائلية موديل 2024 سعرها 850 ألف جنيه

ترشيحاتنا

تتجاوز الـ40 في هذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 24 أبريل

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

انخفاض صادرات النفط.. الإحصاء السعودية تعلن نتائج اقتصاد المملكة لشهر فبراير

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

أول تعليق من إسرائيل على إقرار الشيوخ الأمريكي حزمة التمويل الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ