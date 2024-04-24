يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات كيا إكسيد موديل 2024 ، وتنتمي إكسيد لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

- محرك كيا إكسيد الهاتشباك :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية .

- وسائل الأمان بـ كيا إكسيد موديل 2024 :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة كيا إكسيد موديل 2024 الهاتشباك بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، و وسائد هوائية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار كيا إكسيد موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 839 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 949 ألف جنيه .