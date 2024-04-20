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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

دون زيادات في السعر.. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

بدون زيادات ..سيارات
بدون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة ، وتتوفر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها؛ لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية تمتلك الكثير من التكنولوجيات المتطورة، ومن ضمن هذه السيارات " هافال جوليا، سيتروين C3، سوزوكى فرونكس ، سانج يونج تيفولى XLV ، جي أي سي EMKOO .

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- هافال جوليان موديل 2024

دون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

زودت السيارة هافال جوليان موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 148 حصان .

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 240 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 310 آلاف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 380 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024

دون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تصل إلى 110 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه ، دون زيادات.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه، دون زيادات.

- سوزوكى فرونكس موديل 2024

بدون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

عزم دوران سوزوكى فرونكس موديل 2024 يصل إلى 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل إلى 103 حصان، وبها خزان وقود سعه 37 لترا.

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه دون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه دون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه دون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه دون زيادات .

- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

بدون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

سعة خزان وقود سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 تصل الي 47 لترا ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 181 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

تتوافر سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 400 ألف جنيه بدون زيادات .

- جي أي سي EMKOO موديل 2024

بدون زيادات ..سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة جي أي سي EMKOO موديل 2024 يصل الي 55 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 177 حصان .

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي EMKOO موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 400 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 500 ألف جنيه ، والفئة الثالثة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة سانج يونج تيفولي XLV الاصدارات سيارات عائلية سوزوكي فرونكس موديل 2024

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