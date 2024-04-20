دون زيادات في السعر.. سيارات عائلية 2024 بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة ، وتتوفر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها؛ لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية تمتلك الكثير من التكنولوجيات المتطورة، ومن ضمن هذه السيارات " هافال جوليا، سيتروين C3، سوزوكى فرونكس ، سانج يونج تيفولى XLV ، جي أي سي EMKOO .
- هافال جوليان موديل 2024
زودت السيارة هافال جوليان موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها قوة 148 حصان .
الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2024 يصل سعرها الجديد بدون زيادات الي مليون و 240 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 310 آلاف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 380 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .
- سيتروين C3 موديل 2024
قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تصل إلى 110 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه ، دون زيادات.
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه، دون زيادات.
- سوزوكى فرونكس موديل 2024
عزم دوران سوزوكى فرونكس موديل 2024 يصل إلى 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل إلى 103 حصان، وبها خزان وقود سعه 37 لترا.
الفئة الأولي من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه دون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه دون زيادات .
الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه دون زيادات .
الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه دون زيادات .
- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024
سعة خزان وقود سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 تصل الي 47 لترا ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 181 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .
تتوافر سيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 400 ألف جنيه بدون زيادات .
- جي أي سي EMKOO موديل 2024
سعه خزان وقود سيارة جي أي سي EMKOO موديل 2024 يصل الي 55 لترا، وتنتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 177 حصان .
الفئة الأولي من سيارة جي أي سي EMKOO موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 400 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 500 ألف جنيه ، والفئة الثالثة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .