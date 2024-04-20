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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء مشاركتها في سباق فورمولا دريفت |فيديو

اشتعال سيارة فورد
اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء السباق

تمكن بطل الدرفت الأيرلندي جيمس دين من الخروج من سياراته من طراز فورد موستنج ، وذلك بعدما تعرضت للاشتعال اثناء المشاركة في فورمولا دريفت التي تم اقامتها في لونج بيتش بـ كاليفورنيا .

 اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء السباق 

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قام سائق سيارة فورد موستنج هو ومرافقه بـ اخذ جولة دريفت ممتعة، وبعد ذلك اشتعلت النيران بالسيارة بشكل مفاجئ، وتحولت المغامرة إلى كابوس بسبب خروج ألسنة اللهب من حجرة محرك السيارة .

 اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء السباق 

وبعد اشتعال النيران تمكن سائق السيارة بالضغط على الفرامل فورا وقفز هو ومرافقه بسرعة هربا من النيران، و لم يصب أي منهما بـ أي إصابات .

 اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء السباق 

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق، وقام السائق وفريقه بـ إعادة السيارة إلى الورشة لإصلاحها، ومن المثير للدهشة أن الفريق تمكن من إصلاح الأضرار وبناء السيارة مجددا، وشارك السائق مرة اخري بالسباق وتمكن من الفوز في الدريفت.

 اشتعال سيارة فورد موستنج أثناء السباق 

جدير بالذكر انه يجب تنفيذ الدريفت في ساحات درفت أو حلبات رسمية مخصصة لذلك ، من أجل توافر تأمين خدمات طبية وخدمات إطفاء وإنقاذ في حالات الطوارئ، لان ذلك يسهم في زيادة سلامة الاستعراض وتقليل مخاطر التعرض لإصابات أو حوادث خطيرة .

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