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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 260 ألف جنيه..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

تراجعت 260 ألف جنيه
تراجعت 260 ألف جنيه ..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وجاءه تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها تكنولوجيات ومميزات حديثة .

تراجعت 260 ألف جنيه ..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

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- أبعاد إم جي RX5-PLUS موديل 2024 :

تراجعت 260 ألف جنيه ..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

تأتي سيارة إم جي RX5-PLUS موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4571 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1719 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2708 مم .

- محرك إم جي RX5-PLUS موديل 2024 :

تراجعت 260 ألف جنيه ..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

سعه خزان وقود سيارة إم جي RX5-PLUS موديل 2024 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 171 حصان، وعزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار إم جي RX5-PLUS موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :

تراجعت 260 ألف جنيه ..سعر إم جي RX5-PLUS موديل 2024 الجديد

انخفض سعر سيارة إم جي RX5-PLUS موديل 2024 بقيمة تصل الي 260 ألف جنيه، وبالتالي يصل سعر الفئة الأولي الي مليون و450 ألف جنيه .

والفئة الثانية من سيارة إم جي RX5-PLUS موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 500 ألف جنيه .

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