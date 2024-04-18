تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب | تفاصيل

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق مجموعة من الاستدعاءات يصل عددها إلي 211 ألف سيارة من طرازات مرسيدس بريوس التي أنتجت من عام 2023 حتى عام 2024 .
وسيتم استدعاء اصدارات مرسيدس بريوس من اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وجاء ذلك الاستدعاء نتيجة ظهور مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالأبواب الخلفية.
ومن جانبها أوضحت تويوتا اليابانية قائلة " إن هذه المشكلة من الممكن أن تؤدي لتسرب المياه داخل السيارة أو تحدث ماس كهربائي في دائرة القفل، وذلك يعني أن الباب قد يفتح أثناء سير السيارة على الطرق .
والجدير بالذكر أن شركة تويوتا ستقوم باستدعاء 135 ألف سيارة من اليابان و 55 ألف سيارة من الولايات المتحدة .