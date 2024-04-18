تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب | تفاصيل

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق مجموعة من الاستدعاءات يصل عددها إلي 211 ألف سيارة من طرازات مرسيدس بريوس التي أنتجت من عام 2023 حتى عام 2024 .

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

وسيتم استدعاء اصدارات مرسيدس بريوس من اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وجاء ذلك الاستدعاء نتيجة ظهور مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالأبواب الخلفية.

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

ومن جانبها أوضحت تويوتا اليابانية قائلة " إن هذه المشكلة من الممكن أن تؤدي لتسرب المياه داخل السيارة أو تحدث ماس كهربائي في دائرة القفل، وذلك يعني أن الباب قد يفتح أثناء سير السيارة على الطرق .

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا ستقوم باستدعاء 135 ألف سيارة من اليابان و 55 ألف سيارة من الولايات المتحدة .