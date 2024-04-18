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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب | تفاصيل

تويوتا تستدعي 211
تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق مجموعة من الاستدعاءات يصل عددها إلي 211 ألف سيارة من طرازات مرسيدس بريوس التي أنتجت من عام 2023 حتى عام 2024 .

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

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وسيتم استدعاء اصدارات مرسيدس بريوس من  اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وجاء ذلك الاستدعاء نتيجة ظهور مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالأبواب الخلفية.

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

ومن جانبها أوضحت تويوتا اليابانية قائلة " إن هذه المشكلة من الممكن أن تؤدي لتسرب المياه داخل السيارة أو تحدث ماس كهربائي في دائرة القفل، وذلك يعني أن الباب قد يفتح أثناء سير السيارة على الطرق .

تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة لهذا السبب

والجدير بالذكر أن شركة تويوتا ستقوم باستدعاء 135 ألف سيارة من اليابان و 55 ألف سيارة من الولايات المتحدة .

 

 

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