كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد تورس موديل 2024 ، وتنتمي تورس لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

- أبعاد فورد تورس موديل 2024 :

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

تأتي سيارة فورد تورس موديل 2024 بطول 4927 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1498 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2930 مم .

- محرك فورد تورس موديل 2024 :

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

زودت سيارة فورد تورس موديل 2024 بمحرك سعه 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 232 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 388 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

- مواصفات فورد تورس موديل 2024 :

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

تحتوي سيارة فورد تورس موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، إضاءة محيطية، وفتحة سقف مزدوجة يمكن سحبها للوراء، وبها شاشة بانوراما، وبها زينة من الكروم على لوحة القيادة والكونسول، ومقاعد أمامية بميزة التعديل الكهربائي، وبها كسوة للمقاعد .

مواصفات فورد تورس 2024 السيدان الجديدة

بالإضافة الي ان فورد تورس موديل 2024 تمتلك أيضا، مصابيح أمامية تقوم بتعديل نفسها عند الانعطاف من أجل إنارة الطريق بشكل أفضل، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي مناطق، ونظام إضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي في الكونسول الأمامي، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 13.2 بوصة، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.