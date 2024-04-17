سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها سيات أرونا موديل 2024 .

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

- أبعاد سيات أرونا الجديدة :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

تأتي سيارة سيات أرونا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4154 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1537 مم .

- محرك سيات أرونا موديل 2024 :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

عزم دوران سيارة سيات أرونا موديل 2024 يصل الي 200 نيوتن/متر ، وتتسارع أرونا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار سيات أرونا موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

تتوافر سيارة سيات أرونا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 300 ألف جنبه ، بدلا من مليون و 395 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 95 ألف جنيه .