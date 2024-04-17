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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

تراجع 95 ألف جنيه
تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها سيات أرونا موديل 2024 .

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

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- أبعاد سيات أرونا الجديدة :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

تأتي سيارة سيات أرونا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4154 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1537 مم .

- محرك سيات أرونا موديل 2024 :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

عزم دوران سيارة سيات أرونا موديل 2024 يصل الي 200 نيوتن/متر ، وتتسارع أرونا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

- أسعار سيات أرونا موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

تراجع 95 ألف جنيه .. سعر سيات أرونا 2024 الجديد

تتوافر سيارة سيات أرونا موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 300 ألف جنبه ، بدلا من مليون و 395 ألف جنيه، بتراجع يصل الي 95 ألف جنيه .

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