إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات| تعرف عليها

ناقل الحركة بالسيارات له دور أساسي في تنظيم السرعة وعزم الدوران بـ عجلات القيادة في ظل ظروف القيادة المختلفة ، وذلك يساعد السيارة علي التحرك علي الطريق بسرعات مختلفة .
يعمل ناقل الحركة اليدوي بشكل اسهل من ناقل الحركة الأوتوماتيك، وذلك لان تروس الناقل اليدوي مثبتة على طول أعمدة متوازية داخل علبة ناقل الحركة .
ويتعرض الكثير من ملاك السيارات التي يوجد بها ناقل حركة يدوي الي تأكل تروسه ، مما يؤدي الي صعوبة نقل الحركة ، وبالتالي يجب الحفاظ علي ناقل الحركة مع عمل صيانة دورية له باستمرار .
- إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات :
1- تغير السائل الخاص بناقل الحركة بعد قطع مسافة 25 ألف /كم .
2- تغير سائل ناقل الحركة بشكل دوري في ظل الاستخدام الشاق .
3- الابتعاد بقدر المستطاع عن الضغط علي ناقل الحركة حتي لا يحدث به تأكل .
4- الحفاظ علي زيت ناقل الحركة من أي ملوثات ، لان ذلك يؤدي الي تقليل العمر الافتراضي له .
5- عدم التسارع على نفس الغيار .
6- الابتعاد عن الضغط علي عصا ناقل الحركة .