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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات| تعرف عليها

إرشادات للحفاظ على
إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات

ناقل الحركة بالسيارات له دور أساسي في تنظيم السرعة وعزم الدوران بـ عجلات القيادة في ظل ظروف القيادة المختلفة ، وذلك يساعد السيارة علي التحرك علي الطريق بسرعات مختلفة .

إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات 

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يعمل ناقل الحركة اليدوي بشكل اسهل من ناقل الحركة الأوتوماتيك، وذلك لان تروس الناقل اليدوي مثبتة على طول أعمدة متوازية داخل علبة ناقل الحركة .

إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات 

ويتعرض الكثير من ملاك السيارات التي يوجد بها ناقل حركة يدوي الي تأكل تروسه ، مما يؤدي الي صعوبة نقل الحركة ، وبالتالي يجب الحفاظ علي ناقل الحركة مع عمل صيانة دورية له باستمرار .

- إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات :

إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي بالسيارات 

1- تغير السائل الخاص بناقل الحركة بعد قطع مسافة 25 ألف /كم .

2-  تغير سائل ناقل الحركة بشكل دوري في ظل الاستخدام الشاق .

3- الابتعاد بقدر المستطاع عن الضغط علي ناقل الحركة حتي لا يحدث به تأكل .

4- الحفاظ علي زيت ناقل الحركة من أي ملوثات ، لان ذلك يؤدي الي تقليل العمر الافتراضي له .

5- عدم التسارع على نفس الغيار .

6- الابتعاد عن الضغط علي عصا ناقل الحركة .

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