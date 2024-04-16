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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

أسعار تويوتا فورتشنر
أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن اطلاق إصدارها الجديد تويوتا  فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي فورتشنر  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

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- محركات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

زودت سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك سعه 2700 سي سي ، ينتج قوة 163 حصان، ، وبها محرك اخر أيضا سعه 4000 سي سي ، وينتج قوة 234 حصان  ، ومتصل بهم ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات  تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

تحتوي سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 علي العديد من المميزات من ضمنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، و نظام مساعد الفرامل Brake Assist ، ونظام التحكم في الجر، ووسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا ، وبها وسائد هوائية لركبتي السائق لحمياتهم عند حدوث اصطدام.

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

 

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