مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن اطلاق إصدارها الجديد تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي فورتشنر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- محركات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :
زودت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك سعه 2700 سي سي ، ينتج قوة 163 حصان، ، وبها محرك اخر أيضا سعه 4000 سي سي ، وينتج قوة 234 حصان ، ومتصل بهم ناقل حركة أوتوماتيك .
- مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :
تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 علي العديد من المميزات من ضمنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، و نظام مساعد الفرامل Brake Assist ، ونظام التحكم في الجر، ووسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا ، وبها وسائد هوائية لركبتي السائق لحمياتهم عند حدوث اصطدام.
- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري :
الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .