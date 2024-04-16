مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن اطلاق إصدارها الجديد تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي فورتشنر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

- محركات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

زودت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بمحرك سعه 2700 سي سي ، ينتج قوة 163 حصان، ، وبها محرك اخر أيضا سعه 4000 سي سي ، وينتج قوة 234 حصان ، ومتصل بهم ناقل حركة أوتوماتيك .

- مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 علي العديد من المميزات من ضمنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، و نظام مساعد الفرامل Brake Assist ، ونظام التحكم في الجر، ووسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا ، وبها وسائد هوائية لركبتي السائق لحمياتهم عند حدوث اصطدام.

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .