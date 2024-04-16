انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

سوق السيارات المصري يحتوي علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وشهدت تلك السيارات تراجعا كبيرا في قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، والان لم يعد هناك أزمة في سعر الصرف، مما أدي إلى استقرار سوق السيارات المصري .
- وسائل الأمان بـ كوبرا ليون الجديدة :
زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- محرك كوبرا ليون الكروس أوفر :
سعه خزان وقود سيارة كوبرا ليون موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وتنتج قوة 190 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 12.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.4 ثانية ، ويصل عزم دورانها الي 320 نيوتن/متر .
- أسعار كوبرا ليون موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :
تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل إلي مليون و 750 ألف جنيه، بتخفيض يصل الي 200 ألف جنيه .