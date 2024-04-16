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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

انخفضت 200 ألف جنيه
انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

سوق السيارات المصري يحتوي علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وشهدت تلك السيارات تراجعا كبيرا في قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، والان لم يعد هناك أزمة في سعر الصرف، مما أدي إلى استقرار سوق السيارات المصري .

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

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سيارات تحت 800 ألف جنيه بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ كوبرا ليون الجديدة :

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك كوبرا ليون الكروس أوفر :

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

سعه خزان وقود سيارة كوبرا ليون موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وتنتج قوة 190 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتحتاج الي 12.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.4 ثانية ، ويصل عزم دورانها الي 320 نيوتن/متر .

- أسعار كوبرا ليون موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس :

انخفضت 200 ألف جنيه .. سعر كوبرا ليون 2024 الجديد بمصر

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل إلي مليون و 750 ألف جنيه، بتخفيض يصل الي 200 ألف جنيه .

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